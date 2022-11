Anziana trovata morta in casa: a dare l'allarme il vicino di casa che non vedeva da una settimana

Dramma della solitudine a Tuturano, in provincia di Brindisi: anziana trova morta in casa. L'allarme è stato lanciato dal vicino di casa che non la vedeva da circa una settimana. La donna, M.M. di 72 anni originaria della provincia di Siena, è stata trovata senza vita all'interno della sua abitazione in via Rossini. Con molta probabilità la morte risale già a qualche giorno fa.

L'allarme lanciato dal vicino

Intorno alle 11 di questa mattina (8 novembre) il vicino di casa della donna ha allertato le forze dell'ordine: sul posto i vigili del fuoco che hanno forzato la porta d'ingresso dell'abitazione trovando la donna senza vita riversa sul pavimento della camera da letto. Sul posto anche i poliziotti della Sezione volanti e il personale del 118.

Secondo il primo esame cadaverico effettuato sul corpo della donna dal medico legale, la 72enne sarebbe morta per cause naturali. Al momento nessun famigliare è stato rintracciato.