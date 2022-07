Salento, tragedia della solitudine: morto in casa da una settimana

Tragedia questo pomeriggio nel Salento. Ad Aradeo un uomo di 75 anni è stato trovato morto nella sua casa di via Dante. A dare l'allarme sono stati i vicini, preoccupati dal non vederlo uscire da casa e soprattutto dai miasmi che lasciavano presagire un decesso avvenuto da qualche giorno.

Nessun segno di violenza

APPROFONDIMENTI NELLA NOTTE Malore per un turista su una crociera: nave dirottata verso Otranto... SALENTO Incidente mortale: le vite di Antonio e Sara spezzate in un istante....

C.G., queste le iniziali della vittima, non era stato visto in giro da circa una settimana. Da qui la stima della data della morte. Su richiesta dei vicini sono intervenuti i carabinieri della stazione di Aradeo e la polizia locale con il personale del 118. Nessun segno di violenza è stato notato sul corpo dell'uomo, tantomeno forzature alla porta ed alle finestre. Per questo è stato stabilito la morte di C.G. sia stata causata da un malore.