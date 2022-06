Anziana morta in casa trovata dai carabinieri: si indaga

Dramma della solitudine: anziana trovata morta in casa a Palo del Colle dove ieri sera intorno alle 22:30, i carabinieri hanno ritrovato il corpo della 78enne, originaria del posto, residente a Clusone in provincia di Bergamo e da qualche giorno domiciliata in Palo del Colle in provincia di Bari.



Sul luogo sono intervenuti i CC di Modugno, la SIS del Comando Provinciale di Bari e il medico legale. Da una prima ricostruzione, il decesso potrebbe essere riconducibile a un incidente domestico - forse una caduta dalle scale - anche se al momento non si esclude alcuna ipotesi. Il pm ha disposto il trasporto del corpo presso l'Istituto di medicina legale, per gli ulteriori accertamenti.