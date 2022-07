Anziano trovato morto in casa dai vigili del fuoco

Dramma della solitudine a Supersano: anziano trovato morto in casa dopo l'allarme lanciato dai parenti.

I soccorsi

È stato ritrovato privo di vita in uno stanzino sul terrazzo della casa di residenza un 81enne del posto, vedovo da poco più di un anno. A entrare nell'abitazione sono stati gli agenti della polizia locale guidati dal comandante Vito Visconti.

APPROFONDIMENTI BARI Anziana morta in casa trovata dai carabinieri: si indaga LECCE Salento, dramma della solitudine: 75enne trovato morto in casa LECCE Salve, dramma della solitudine: anziano trovato morto in casa dopo... LECCE Cadavere in casa: uomo scomparso da giorni ritrovato in centro...

L'uomo era riverso sul pavimento della stanza, vicino a lui una corda rotta e per lui non c'era già più nulla da fare.

A chiedere l'intervento delle forze dell'ordine alcuni parenti: l'ultimo di essi lo aveva sentito l'ultima volta al telefono nella serata di ieri. Al di là di comprendere cosa sia accaduto nei momenti immediatamente precedenti al decesso, resta il gesto disperato dell'uomo, che non aveva figli ed era seguito dalla Asl per alcune sue patologie.

Sul posto anche i carabinieri della stazione di Ruffano e i sanitari del 118.