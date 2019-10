Allarme tumori: picco di incidenza per le donne. «Troppi ritardi nella prevenzione»

Ultimo aggiornamento: 18:02

BRINDISI - Uno studio sullo stato di salute della popolazione di Brindisi è stato pubblicato oggi sulla rivista Epidemiologia e Prevenzione con gli ultimi dati Istat disponibili. Un gruppo di ricercatori, Antonello Russo, Cristina Mangia, Emilio Gianicolo, Maurizio Portaluri, ha utilizzato i dati Istat per aggiornare al 2016 la mortalità generale e per causa specifica di Brindisi e confrontarla con quella regionale e nazionale.Le analisi epidemiologiche sono riferite al periodo 2012-2016, e rapportate ad ogni voce dei raggruppamenti delle cause di morte Eurostat . «I dati - riporta in una nota l'associazione Salute Pubblica - confermano che la salute delle donne a Brindisi presenta dei numeri negativi per la mortalità per tutte le cause considerate nel complesso, per tutti i tumori considerati nel complesso e in modo particolare per il tumore della mammella. Anche l'eccesso di mortalità generale, che è statisticamente significativo per le donne del comune e della provincia di Brindisi rispetto al riferimento regionale, è maggiore ove valutato rispetto al riferimento nazionale». «Considerando che la mortalità per cancro della mammella rientra tra la mortalità evitabile - prosegue Salute pubblica - si potrebbe ritenere che la causa dipenda dai ritardi nello screening di questi tumori". Mentre per le malattie respiratorie e neurodegenerative "si riconoscono probabilmente cause nell'inquinamento atmosferico».