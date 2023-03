Incidente tra auto e mezzo militare durante un'esercitazione: un ferito grave

Schianto sulla complanare durante un'esercitazione dei marò: nell'impatto contro un mezzo militare è rimasto gravemente ferito il conducente di una vettura. L'incidente è avvenuto nella tarda serata di ieri, poco dopo le 23, lungo la complanare della strada statale 379 che collega Brindisi a Bari, direzione sud, all’altezza della Riserva di Torre Guaceto.

Violenta la collisione, tanto da far ribaltare il camion Iveco M40 della brigata Marina San Marco e ridurre a un groviglio di lamiere l’Audi A6 (sprovvista di assicurazione e revisione) guidata da un 34enne di San Vito dei Normanni, ricoverato nel reparto di Rianimazione dell’ospedale Perrino di Brindisi a seguito delle ferite riportate. Nulla di grave per i militari. A uno di essi sono stati applicati dei punti di sutura, ma se si considera la violenza dell’impatto, può ritenersi fortunato.

Le indagini

Indagini sono in corso da parte degli agenti della Polizia Locale di Brindisi, coordinati dal comandante Antonio Orefice, per fare luce sulla dinamica e sulle responsabilità dell'incidente. Stando alle prime testimonianze raccolte, il veicolo della Marina, diretto verso Brindisi, stava “scortando” dei militari impegnati in una marcia. L’Audi sulla quale viaggiava da solo il 34enne, procedeva in direzione nord.

Cosa, oltre alla velocità, abbia determinato lo schianto, e se l'attività di esercitazione lungo l'arteria che costeggia la Statale 379 fosse stata programmata e segnalata adeguatamente, sono i dubbi che il personale della polizia locale, su delega del pm di turno, sono impegnati a sciogliere, anche attraverso rilievi e accertamenti eseguiti sul posto con l'ausilio dei vigili del fuoco del comando provinciale di Brindisi, intervenuti per estrarre dal groviglio di lamiere il conducente dell’Audi e consegnarlo al personale del 118 e per rimettere in sicurezza la strada. Entrambi i mezzi, su disposizione della Procura di Brindisi, sono stati posti sotto sequestro.