Incidente stradale sulla provinciale: quattro feriti, grave un militare della Brigata San Marco

È di quattro feriti, uno dei quali più grave, il bilancio di un incidente stradale verificatosi intorno alla mezzanotte e mezza di quest’oggi in via per Brindisi a Francavilla Fontana. Qui, per cause ancora da accertare, sono entrate in collisione una Fiat Punto di colore bianco e una Jeep Grand Cherokee di colore grigio. Sembra che la prima uscisse dal quartiere popolare San Lorenzo, mentre la seconda fosse diretta dal centro della Città degli Imperiali. L’impatto, molto violento, è stato frontale laterale e ad aver avuto la peggio sono stati i due occupanti la Punto. Si tratta di due marò in forza alla Brigata San Marco ed erano in uniforme, di ritorno da un turno o in procinto di prendere servizio.

I feriti

I due militari - tra i 40 e i 50 anni di età - sono stati trasportati in codice rosso proprio al pronto soccorso dell’ospedale “Antonio Perrino” di Brindisi. Cure sul posto, invece, per i due occupanti della Jeep che comunque ha cappottato dopo lo scontro. La dinamica e le responsabilità del sinistro sono al vaglio dei carabinieri della Compagnia di Francavilla Fontana. Si è reso necessario anche l’intervento dei vigili del fuoco, che hanno estratto i feriti dalle lamiere accartocciate, staccato gli impianti elettrici e bonificato i serbatoi del carburante per scongiurare incendi ed esplosioni.