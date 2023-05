Sospetto voto di scambio a Oria: i carabinieri sequestrano due telefonini

Sospetto voto di scambio a Oria. È avvenuto poco prima delle 19 in una sezione elettorale del centro di Oria. Un elettore sarebbe stato sorpreso a fotografare la sua preferenza a favore di un candidato. L'elettore è stato condotto in caserma e sono in corso accertamenti al fine di meglio verificare l'accaduto e di attribuire eventuali responsabilità sia all'autore del gesto sia al probabile suo mandante.

La ricostruzione

Il voto di scambio costituisce reato e su questo aspetto le forze dell'ordine sono già da tempo particolarmente attente. Quanto accaduto ad ogni modo va accertato e ci si augura che non si sia effettivamente trattato di uno scambio elettorale con dazione di denaro in cambio del semplice voto.

I carabinieri hanno sequestrato due telefoni cellulari, uno dei quali in uso e intestato all'elettore, condotto in caserma per essere interrogato sul caso.

Accertamenti in corso che in relazione al candidato destinatario del suo voto.