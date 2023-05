Amministrative, si cercano otto nuovi sindaci nei Comuni dell’area jonica. Corsa al trono per 22 aspiranti

Oggi e domani nella provincia di Taranto sono chiamati alle urne i cittadini di otto i Comuni. Castellaneta, Crispiano, Lizzano, Monteiasi, Palagianello, Pulsano, Roccaforzata e San Marzano di San Giuseppe. Sono quasi tutti piccoli centri dove non è previsto alcun ballottaggio, tranne che a Castellaneta. In questo caso però, trattandosi di soltanto due contendenti, decade questa possibilità.

Domani perciò, si conosceranno già i nomi di tutti i nuovi sindaci eletti. Nel panorama elettorale complessivo prevalgono di gran lunga le liste civiche, rispetto ai simboli di partito che, invece, sono rappresentati dai singoli candidati al consiglio comunale. Si tratta di liste ufficialmente trasversali, anche se il recente tour di numerosi big di partito ne ha comunque evidenziato la collocazione.

Un dato di fatto è la riproposizione di tutti i sindaci uscenti, a parte San Marzano dove al posto di Giuseppe Tarantino, si propone la moglie Antonietta Cotugno.

Si ripresentano dunque, Luca Lopomo a Crispiano, Maria Rosaria Borracci a Palagianello, Antonietta D’oria a Lizzano e Cosimo Ciura a Monteiasi. Al voto oggi, anche i Comuni commissariati, Pulsano e Roccaforzata, le cui amministrazioni comunali erano state scosse da vicende giudiziarie e Castellaneta che aveva visto la caduta di Di Pippa. Attesissima è, senza dubbio, proprio la sfida nella città di Valentino in cui si confrontano due aspiranti sindaco, Francesca Arrè per il centro destra e Gianni Di Pippa per il centrosinistra. A sostegno della prima ci sono 9 le liste, mentre in supporto dell’ex sindaco le liste sono. Qui, la vicenda dell’“anatra zoppa” con il sindaco di centrosinistra, Gianni Di Pippa, e la maggioranza di centrodestra, aveva aperto la strada alla sfiducia ed al successivo commissariamento. Di Pippa è sostenuto da Alleanza Verdi Sinistra, Di Pippa Sindaco, Pd, Attivisti per Castellaneta. Con Francesca Arrè, le liste Castellaneta Anch’io, Castellaneta Domani, Evviva Castellaneta, Fratelli d’Italia, Forza Italia, Noi Castellaneta, Buongiorno Castellaneta, Sconvolgiamo Castellaneta, Castellaneta 3.0. Il nuovo sindaco di sicuro, dovrà immediatamente rimboccarsi le maniche perché il predissesto finanziario incombe sulla città.



A Crispiano, la partita è ufficialmente aperta tra il sindaco pentastellato Luca Lopomo alla guida della civica “Crispiano 2030”, il medico Fortunato Costantino in testa alla squadra trasversale “Insieme” e Sabrina Pontrelli, commercialista, con “Generazione Crispiano”.

A Lizzano, si sfidano due donne. Il primo cittadino Antonietta D’oria ci riprova con la lista civica “L’alternativa”. Dall’altro lato la squadra “Lizzano ci siamo” guidata da Lucia Palombella, dirigente psicologa - neuropsichiatria infantile presso l’Asl di Lecce . Ben cinque i candidati sindaco a Pulsano. Antonella Demarco alla guida della lista “Terra Mia. In corsa, Pietro D’Alfonso nella civica “destinazione Pulsano”, Francesco Marra in testa al gruppo “Progetto Comune”, Cataldo Ettore Guzzone con “Noi per Pulsano” ed infine Franco Vetrano con “Libera Pulsano”. A San Marzano di San Giuseppe, in corsa due insegnanti. Francesco Leo con lista di centro sinistra “Insieme in comune” ed Antonietta Cotugno in testa al gruppo “Per San Marzano l’impegno continua”. A Palagianello i cittadini dovranno scegliere tra l’uscente Maria Rosaria Borracci con la lista “Palagianello per la libertà”, Giuseppe Gasparre con “Insieme per Palagianello” e Vito Vetrano con “Palagianello bene comune”.

Monteiaisi vede la riproposizione di Cosimo Ciura, sindaco uscente alla guida della lista “Monteiasi protagonista 2.0.”, Gianpiero Strusi con “Uniti per Monteiasi” e Antonio Fasciano con “Noi per Monteiasi”. Infine, Roccaforzata sceglierà tra Nico Galeone con “Progetto futuro” e Michelangelo Serio con “Insieme per Roccaforzata”. A Roccaforzata, così come negli altri comuni commissariati, prevale l’urgenza di rimettere in moto la macchina amministrativa, soprattutto in un momento come questo che vede gli uffici comunali impegnati nei progetti del pnrr. Si ricorda che le urne saranno aperte oggi dalle 7 alle 23 e domani dalle 7 alle 15. Nella serata di lunedì, saranno certamente noti i nomi dei nuovi 8 sindaci.

