Urne aperte in 13 Comuni della provincia di Lecce: in 29 per la fascia tricolore

Sindaci e consigli comunali da rieleggere: urne aperte oggi e domani in 13 Comuni della provincia di Lecce. In campo 29 aspiranti alla fascia di sindaco dal nord Salento al Capo di Leuca. E un esercito di 372 candidati ai Consigli comunali pronti a darsi battaglia all’ultimo voto. Gli elettori chiamati alle urne – i seggi resteranno aperti oggi dalle 7 alle 23 e domani dalle 7 alle 15 – sono in tutto 81.323 a fronte di una popolazione di oltre 86mila cittadini, compresi quelli dei cinque Comuni commissariati. Nessun turno di ballottaggio per le 13 realtà al voto, tutte di popolazione inferiore ai 15mila abitanti: la partita si deciderà al primo turno a partire dalle 15 di lunedì quando, a urne chiuse, comincerà lo spoglio delle schede elettorali.

Dove si vota

Riflettori puntati, nel dettaglio, su Alezio, Giurdignano, Montesano Salentino, Salve e San Donato, Sannicola, Santa Cesarea Terme e Spongano.

Ma, come si diceva, la partita si giocherà anche nelle realtà commissariate di Surbo, Veglie e Vernole dove l’esperienza delle amministrazioni si è conclusa prima del tempo a seguito delle dimissioni dei sindaci. Ma anche a Otranto e Squinzano. Sarà partita a due ad Alezio. A darsi battaglia il sindaco uscente Andrea Barone alla testa della lista “Grande Alezio”, sul fronte opposto l’ex sindaco Vincenzo Romano tenterà di tornare alla guida dell’amministrazione con la lista “ViviAMO Alezio”. Un ritorno alle urne più che scontato per Barone: già ad inizio marzo il sindaco uscente aveva dato la sua disponibilità a essere nuovamente della partita, sottolineando come il suo progetto politico dovesse andare avanti all’interno del gruppo civico che lo aveva visto trionfare alle urne già nel 2018. Per parte sua, di contro, Romano è alla terza candidatura. È stato infatti sindaco dal 2008 al 2013 e dal 2013 al 2018 mentre dal 1996 al 2005 è stato anche assessore durante gli anni in cui sindaco era Fernando D’Aprile. La consiliatura uscente lo ha visto protagonista come consigliere comunale tra i banchi di opposizione.

Anche nella vicina Sannicola partita doppia per i candidati Giuseppe Nocera, detto Pippi (con “Sannicola Futura”), e Graziano Scorrano (“Sannicola Cambia”). Nocera, 59 anni, già sindaco nel decennio precedente a quello dell’attuale primo cittadino Cosimo Piccione, dovrà vedersela con il 43enne Scorrano, vicesindaco uscente e delfino dell’attuale primo cittadino. Restando sul versante ionico ancora una corsa a due per la poltrona di Palazzo di città a Salve. A confrontarsi saranno il sindaco uscente Francesco Villanova (avvocato) con la lista civica “Con noi per Salve”, e Simona Conte (docente) con la lista civica “Futura”. È la prima volta che una donna si candida alla carica di primo cittadino nella storia di Salve. Rimanendo a sud del capoluogo, nel Capo di Leuca, a Santa Cesarea Terme il sindaco uscente Pasquale Bleve chiederà agli elettori il terzo mandato in campo con la lista “Insieme con responsabilità”. A sfidarlo per la fascia di primo cittadino è Claudio Mangia, avvocato e già assessore, con la lista “Guarda oltre”. A Montesano due “Maglie” per la fascia tricolore: Giuseppe Maglie e Massimo Maglie candidati sindaco. A sfidare l’uscente Giuseppe Maglie con la lista “Uniti per Montesano” è Massimo Maglie in campo con “CambiAmo Montesano”, già consigliere comunale di opposizione e candidato sindaco nel 2018. Quello di Montesano è il secondo Comune più piccolo in termini di cittadini ed elettori tra le realtà al voto.



Nella tornata elettorale di oggi e domani il primato, infatti, spetta a Giurdignano dove Monica Gravante, avvocato di 56 anni, si candida con “Per Giurdignano” per il terzo mandato consecutivo. A sfidarla è Donato Fanciullo, avvocato classe 1968 e già sindaco dal 2003 al 2013, con la lista “LeAli per Giurdignano”. A Spongano sarà scontro a due per la poltrona di sindaco. L’uscente Luigi Rizzello, funzionario della Provincia di Lecce, chiede agli elettori il secondo mandato. L’altra lista è guidata da Mauro Polimeno, preside del liceo “Stampacchia” di Tricase che ha già ricoperto l’incarico di assessore esterno. Rizzello si ricandida con la lista “Progetto Spongano” mentre Polimeno con la civica “Scelgo Spongano”. Corsa a due anche a San Donato di Lecce. A sfidarsi alle urne Alessandro Quarta, 47 anni, archeologo, sindaco uscente e del suo vice sino alla rottura nel febbraio 2021, Donato Salvatore Tanieli, 67 anni, docente in pensione. Quarta guiderà la civica “San Donato e Galugnano oltre” mentre il rivale, Tanieli, è alla testa di “San Donato e Galugnano ci siamo”.

