Puglia, amministrative in 51 Comuni: come e quando si vota. Ecco tutto quello che c'è da sapere

Elezioni amministrative, Puglia al voto in 51 Comuni: si vota domani 14 maggio, dalle 7 alle 23, e lunedì 15 dalle dalle 7 alle 15. Il successivo eventuale turno di ballottaggio avrà luogo invece il 28 e 29 maggio a due settimane di distanza. In tutta Italia andranno alle urne 791 Comuni (107 superiori e 684 inferiori ai 15mila) e tra questi 18 capoluoghi di provincia, tra cui Brindisi in Puglia. Tredici i Comuni con popolazione superiore alla soglia dei 15.000 abitanti, 38 quelli con popolazione inferiore ai 15mila.

Scheda elettorale e documento alla mano dunque i pugliesi rinnoveranno 51 Consigli Comunali, di questi sono 36 le amministrazioni arrivate a naturale scadenza di mandato, altri hanno dovuto fare i conti con commissariamenti o dimissioni dei sindaci. Ecco quando e come si vota.

Ecco l'elenco dei Comuni al voto