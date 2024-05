Sindaco e volontari ripuliscono i muri della villa da svastiche e scritte nazifasciste

Sono state cancellate sabato mattina da un folto gruppo di volontari le svastiche e le scritte nazifasciste comparse a Francavilla Fontana, in villa comunale. Una partecipazione spontanea e entusiasta ha caratterizzato l’iniziativa “Pulito è bello”, promossa da Anpi, Società Operaia e Ucronia con il supporto dell’amministrazione comunale ed il coinvolgimento delle scuole, del SAI Baiti – Consorzio Nuvola e delle altre associazioni che operano nella città.

La manifestazione



«Possiamo dire di aver raggiunto quello che era il nostro obiettivo – dichiarano Alessandro Rodia, Mimmo Franciosa e Alessandra Latartara, presidenti dei tre sodalizi – ovvero promuovere una mattinata di sensibilizzazione alla cura del bene comune, di promozione della cittadinanza attiva, di educazione alla legalità». Qualche giorno fa la scoperta sulle pareti dell'anfiteatro della Villa Comunale di diverse scritte inneggianti al fascismo e altri simboli. Alla pulizia delle scritte hanno partecipato, pennello in mano, anche il sindaco Antonello Denuzzo e il presidente del consiglio comunale nonchè consigliere regionale Maurizio Bruno.

«Non è la prima volta – spiega Denuzzo - che accade che qualche parete venga imbrattata e la villa non è l’unico posto dove accade.

Che cosa possiamo fare? Mettere una telecamera, un agente della Polizia Locale, un guardiano ogni metro quadrato? Temo che non sia possibile, che non si possa fare qui e in nessun posto del mondo. E sarebbe un fallimento se per far rispettare i beni pubblici non ci fosse altro modo che piazzare guardiani o telecamere ovunque».