Amministrative a Surbo: sul giornale una foto sbagliata del candidato Paladini

Su Quotidiano oggi in edicola - edizione dia pagina 16 - per un mero errore di impaginazione è stata pubblicata una foto errata del candidato sindaco di Surbo, Pasquale (detto Lino) Paladinicon la lista "Impegno Comune per Surbo e Giorgilorio". Ce ne scusiamo con il diretto interessato e con i lettori e pubblichiamo la foto corretta.