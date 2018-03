Scossa di terremoto, le trivelle non c'entrano

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dopo la scossa di terremoto di questa notte, breve ma intensa, e avvertitoa bel al di là della zona dell'epicentro, nelle acque tra Ostuni e Carovigno, in tanti hanno pensato a una correlazione con le trivellazioni in atto.MeteoWeb prova a fare chiarezza sulla vicenda in lungo articolo in cui riassume l'attivtà estrattiva in corso (da decenni) sulla costa adriatica brindisina.La testata online che già in passato ha pubblicato vari focus sulla sismicità, ritiene che non vi sia alcun collegamento tra i due eventi.