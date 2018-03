Scossa di terremoto dopo mezzanotte: trema il Salento, epicentro in Adriatico

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un terremoto si è verificato alle 0,32 nella Puglia meridionale, avvertito nelle province di Brindisi e Lecce. La scossa, localizzata sulla costa brindisina, al largo di Ostuni, è stata di magnitudo ML 3.9 ed è avvenuta a una profondità di 28 km (coordinate geografiche - latitudine e longitudine - 40.84, 17.7).Numerose le segnalazioni degli abitanti che hanno avvertito la scossa soprattutto ai piani superiori.Le segnalazioni al centralino dei vigili del fuoco sono state numerose. A chiamare persone allarmate per la vibrazione del pavimento, dei mobili e delle pareti di casa. Ma al momento non si registrano danni.La localizzazione, come detto, è a qualche chilometro al largo di Ostuni. La scossa, pur essendo localizzata nel Brindisino, è stata chiaramente avvertita anche in provincia di Lecce, di Bari, in Valle d'Itria e in Basilicata. Spiccano, tra i Comuni con il maggior numero di segnalazioni all’Istituto nazionale di Geofisica e vulcanologia-Centro Nazionale Terremoti, in ordine Taranto, Brindisi, Lecce, Bari, Martina Franca, Matera, Francavilla Fontana, Noci, Grottaglie, Mesagne e Massafra. Molta gente è scesa in strada per lo spavento. Fortunatamente non vengono segnalati danni.Prima della scossa pugliese, una scossa di magnitudo 3.3 si era verificata nel pomeriggio, poco dopo le 17, a Rogliano, sulla Sila, in Calabria, mentre nella notte precedente una scossa di magnitudo 3.7 si era registrata nel Mar Tirreno, ad una profondità di 268.4 km.