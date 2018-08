Tragico scontro sulla Statale, muore una donna di 57 anni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Si continua a morire sulla Statale 172, la trafficata arteria che da Fasano porta a Locorotondo e Martina Franca. Nel primo pomeriggio di ieri, in uno scontro tra le curve "Madonnina" e "Vernisina", ha perso la vita Maria Simone, 57 anni, bracciante agricola di Locorotondo. La donna era al volante della sua Fiat Idea e si stava dirigendo a Locorotondo dopo una giornata di lavoro nei campi quando - secondo una prima ricostruzione - pare abbia accusato un malore e si è accasciata sul volante.L'auto, senza più guida, è finita su un'Audi A3 che proveniva dalla parte opposta e su cui viaggiava una famiglia (padre, madre e figlioletto) originaria della Gran Bretagna ma residente in Valle d'Aosta, probabilmente in vacanza sul nostro territorio. Lo scontro è stato violento. Alcuni automobilisti di passaggio si sono fermati a prestare i primi soccorsi. Allertato immediatamente il 118 che è intervenuto sul posto con un'ambulanza e un'auto medica partita dal "S. Giacomo" di Monopoli. I sanitari non hanno potuto che constatare il decesso della 57enne mentre gli occupanti dell'Audi sono stati portati al Perrino di Brindisi.