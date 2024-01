Rapine e furti a raffica: una banda in azione. Ed è caccia all'uomo

Una rapina messa a segno, uno scippo, un furto e un'altra tentata rapina. Serata movimentata quella di ieri (venerdì 19 gennaio) tra San Pancrazio Salentino, Oria e Francavilla Fontana.

Cosa è accaduto

Due persone - sempre le stesse, incappucciate, con guanti e pistola - hanno prima preso di mira l'Eurospin di San Pancrazio Salentino in via Pietro Nenni. Qui si sono fatti consegnare da una cassiera circa 600 euro. Prima di fuggire, hanno scippato una donna, cliente del market, della sua borsetta.

Dopo poco, è stata la volta di Oria e in particolare del bar presso la stazione di servizio Ip lungo la circonvallazione (sp 51-bis Oria - Cellino San Marco). L'esercizio era chiuso, ma i due ne hanno sfondato la vetrata per poi arraffare il registratore di cassa contenente circa 100 euro. Ultima tappa a Francavilla Fontana, con un'irruzione nel Bar Sardano in via Oria. Solo un tentativo di rapina, dato che i banditi sono stati messi in fuga dalla reazione decisa di personale e avventori del locale.

Infine, un'auto - Alfa Romeo 156 - è stata trovata in fiamme in contrada Fratascone tra le campagne di Oria: era la stessa impiegata nei precedenti colpi. L'incendio è stato domato dai vigili del fuoco del distaccamento di Francavilla Fontana.

Il tutto si è svolto tra le 20 e le 21.30 circa.

I carabinieri sono ora al lavoro per risalire agli autori dei quattro delitti: non è chiaro se fossero solo una coppia o potessero contare su altri complici ed è da verificare anche se la pistola fosse vera o giocattolo.