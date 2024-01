Furti in casa, auto rubate e ricettazione: l'operazione all'alba, sgominato il clan

Associazione per delinquere finalizzata a furti in abitazione, furti di autovetture e furti su autovetture, tentata rapina in abitazione, ricettazione, falso e violazione delle prescrizioni imposte dalla sorveglianza speciale. Arresti dei carabinieri a Bari nei quartieri San Paolo, San Girolamo e Santo Spirito) e Sannicandro di Bari.

