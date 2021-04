Si rivede la pantera: su Facebook l'appello del sindaco alla prudenza

Nuova segnalazione ieri pomeriggio ad Ostuni sulla possibile presenza di una pantera tra le campagne della Città Bianca. In particolare la richiesta d'intervento alle forze dell'ordine è giunta tra la zona industriale e la marina. In campo anche i droni della Protezione Civile per acquisire ulteriori elementi e riscontri sull'animale. Sul posto gli agenti della Polizia Locale di Ostuni ed i carabinieri per perlustrare l'intera area.

L'appello del sindaco

Anche il sindaco della Città Bianca Guglielmo Cavallo ha invitato la cittadinanza a prestare attenzione, dopo queste segnalazioni. «Il comando di polizia locale mi comunica che sono giunte altre due segnalazioni per la presenza di un animale di grosse dimensioni sulla nostra costa. Occorre prestare attenzione - ha scritto Cavallo- e segnalare qualsivoglia avvistamento».

Durante le fasi di pattugliamento con gli agenti, coordinati dal comandante Antonio Orefice, non sono emerse tracce di animali simili ad una pantera. Altre due segnalazioni erano giunte nei giorni scorsi, sulla costa: il 2 aprile e venerdì. Resta così alta l'attenzione ed il monitoraggio nella Città Bianca. Quanto avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri, non è, così, un caso isolato, non solo nel territorio di Ostuni, o in provincia di Brindisi, ma nell'intera regione. Nello scorso novembre nei pressi del santuario di S. Oronzo, nella zona collinare della Città Bianca, un nuovo possibile avvistamento con alcuni sopralluoghi allora eseguiti dalla Polizia di Stato. Aree boschive in cui furono ritrovate nelle orme, che non escludevano un possibile passaggio del'animale. L'amministrazione invitò i tanti appassionati della corsa ad evitare per qualche giorno passeggiate o allenamenti in zona. Da parte delle forze dell'ordine è stata confermata l'assenza di denunce di scomparsa di animali simili tanto da parte di privati, quanto anche dagli zoo presenti in provincia di Brindisi.