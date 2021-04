Avvistamento lungo la costa: torna l'incubo della pantera

OSTUNI - La pantera torna a seminare paura. E per la seconda volta a Ostuni: ieri una nuova segnalazione per la possibile presenza dell'animale sulla costa. In particolare due giovani avrebbero richiesto l’intervento delle forze dell’ordine a Gorgognolo. E così immediato è stato l’intervento da parte della Polizia Locale della Città Bianca. Gli agenti, coordinati dal comandante Antonio Orefice, hanno perlustrato questo tratto del litorale a sud di Ostuni. Accertamenti che sono andati avanti per alcuni minuti nell’area: anche in questo caso, però, così come era già avvenuto nei mesi scorsi, non è stato possibile da parte degli inquirenti avere la certezza del possibile pericoloso animale in zona.

LE RICERCHE

Anche dai rilievi effettuati non sarebbero emersi importanti indizi. I due giovani durante la loro passeggiata a Gorgognolo, però, avrebbero raccontato, del felino, a non molta distanza da loro. Quanto avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri, non è un caso isolato, non solo nel territorio di Ostuni, o in provincia di Brindisi, ma nell’intera regione. Nello scorso novembre nei pressi del santuario di Sant'Oronzo, nella zona collinare della Città Bianca, un nuovo possibile avvistamento con alcuni sopralluoghi allora eseguiti dalla Polizia di Stato. Aree boschive in cui furono ritrovate nelle orme, che non escludevano un possibile passaggio del’animale. L’amministrazione invitò i tanti appassionati della corsa ad evitare per qualche giorno passeggiate o allenamenti in zona. Al momento, come allora, però, ufficialmente non è stata presentata alla forze dell'ordine una denuncia di scomparsa da qualche circo o zoo dell'hinterland di felini di grossa taglia. Alcuni avvistamenti di un animale con movenze simili a quello raccontato dai giovani della Città Bianca vengono nelle ultime settimane anche dalle campagne tra Modugno e Bitonto, ma anche sul versante della Murgi