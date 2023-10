Ostuni in lutto: è morto l'imprenditore Piero Bellanova, creatore del "giugrà"

La città di Ostuni piange la prematura scomparsa di Piero Bellanova. Lo stimato e apprezzato imprenditore ostunese è morto nella mattinata di ieri a Modena, a soli 57 anni, dopo una lunga battaglia contro una malattia.

Diede vita alla suggestiva location del “Giugrà” in contrada Pascarosa a Ostuni. Una struttura, inaugurata nell’estate del 2010, che ogni anno si è distinta per eventi e concerti di qualità, come lui amava sempre sottolineare. Piero Bellanova faceva della bontà, della generosità e della lungimiranza i suoi tratti distintivi. La sua fiducia verso gli altri e nei confronti della vita non aveva limiti. Con intelligenza, creatività e perseveranza ha reso il suo “Giugrà” un punto di riferimento per l’intero territorio. Un percorso professionale ricco di successo, iniziato dalle radio come speaker e dai palchi come presentatore. Le sue doti umane hanno lasciato in ogni persona che ha avuto il piacere di conoscerlo un ricordo indelebile.



Le dimostrazioni di stima



Negli anni le dimostrazioni di stima e l’ammirazione di tanti amici e collaboratori si sono moltiplicate in maniera evidente ed esponenziale.

Prezioso il suo amore per la famiglia, per la sua cara consorte Maria e per i suoi figli Giuseppe e Graziana. Dalle iniziali dei due figli nasce il “Giugrà”, con l’accento sulla “a” per far rima con il suo celebre motto “solo eventi di qualità”. Appena la notizia della sua scomparsa è giunta ad Ostuni, i social sono stati inondati da manifestazioni di cordoglio e messaggi di vicinanza a dimostrazione di come il suo dono dell’accoglienza e il suo essere una persona per bene, insieme ai tanti valori trasmessi nell’arco della sua vita, abbiano lasciato il segno.



Un osservatore sensibile, intraprendente e competente che non ha mai abbandonato la sua smisurata voglia di vivere, anche quando la malattia lo ha messo a dura prova.