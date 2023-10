Bobby Charlton è morto, leggenda del Manchester United e della nazionale inglese: aveva 86 anni

Lutto in Inghilterra. È morto Bobby Charlton, vincitore della Coppa del Mondo con l'Inghilterra nel 1966 e leggenda del Manchester United, all'età di 86 anni.

Lo ha comunicato la famiglia: «È con grande tristezza che condividiamo la notizia che Sir Bobby è morto serenamente nelle prime ore di sabato mattina. Era circondato dai suoi familiari. La sua famiglia desidera ringraziare tutti coloro che hanno contribuito alle sue cure e le tante persone che lo hanno amato e sostenuto. Chiediamo che la privacy della famiglia sia rispettata in questo momento».

Morto Bobby Charlton, leggenda del Man Utd

Charlton, che soffriva di demenza, è considerato uno dei più grandi di tutti i tempi del calcio mondiale. Protagonista assoluto sia con la sua Nazionale, portando l'Inghilterra al trionfo mondiale nel 1966, che con il Manchester United, con cui ha segnato 249 gol in 758 partite, posizionandosi al secondo posto sia nella classifica dei migliori marcatori di tutti i tempi del club che nella lista delle presenze.

Sir Bobby Charlton CBE, 1937-2023.



Words will never be enough. — Manchester United (@ManUtd) October 21, 2023

E proprio i Red Devils gli hanno dedicato un lungo comunicato: «Il Manchester United è in lutto per la scomparsa di Sir Bobby Charlton, uno dei giocatori più grandi e amati nella storia del nostro club.

Sir Bobby era un eroe per milioni di persone, non solo a Manchester o nel Regno Unito, ma ovunque si giochi il calcio nel mondo. Era ammirato tanto per la sua sportività e integrità quanto per le sue eccezionali qualità di calciatore; Sir Bobby sarà sempre ricordato come un gigante del gioco», si legge sui canali ufficiali del club.

Con lo United Charlton ha vinto una Coppa dei Campioni, tre scudetti e la FA Cup. Dopo il suo ritiro, ha continuato a lavorare per il club come dirigente per 39 anni: «Il suo impareggiabile record di risultati, carattere e servizio sarà impresso per sempre nella storia del Manchester United e del calcio inglese».