Infermiera sorridente mentre ricuce un cadavere: Asl convoca i medici del reparto

Nell'ambito del procedimento disciplinare avviato nei confronti della sanitaria che ha pubblicato sui social una foto mentre, sorridente, ricuce parti del cadavere di un uomo, l'Asl di Brindisi ha convocato per un'audizione mercoledì 8 novembre il primario e altri quattro medici del reparto di Anatomia patologica dell'ospedale Perrino di Brindisi, dove è in servizio la donna coinvolta nella vicenda.

La stessa, che è coordinatrice del reparto, è stata sospesa pochi giorni fa.

L'audizione

Mercoledì i sanitari, tra cui il primario del reparto, saranno ascoltati singolarmente dall'ufficio provvedimenti disciplinare dell'Asl Brindisi, in qualità, si legge nella lettera di convocazione«, di persone »a conoscenza dei fatti, per ragioni d'ufficio o di servizio«. Un altro medico è stato convocato per il 14 novembre.