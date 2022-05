Asl, Rollo abbraccia l'infermiera che gli ha salvato la vita

Prima uscita pubblica per il direttore generale della Asl di Lecce, Rodolfo Rollo, dopo l'arresto cardiaco che ha fatto temere per la sua vita. Rollo è salvo per miracolo, anche grazie al tempestivo intervento di un'infermiera del Pronto Soccorso che lo ha soccorso nel parcheggio del "Fazzi" di Lecce, praticandogli il massaggio cardiaco fino all'arrivo del medico rianimatore. E proprio ieri, in occasione della Giornata internazionale degli infermieri Rollo - che è tornato in forma dopo l'oprazione e il ricovero - Rollo ha avuto l'occasione di ringraziare e abbracciare l'infermiera che lo ha salvato, Katiusha Pedone.