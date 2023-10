​Muore dopo l'incidente in moto: sul suo profilo Facebook pubblicava i post con richiami alla prudenza

Saranno celebrati domani alle 15 nella chiesa di Maria Santissima della Croce, a Francavilla Fontana, i funerali del 63enne Antonio Landolfa, il motociclista francavillese deceduto nel tardo pomeriggio di domenica scorsa in Basilicata. La salma, sequestrata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale materano per consentire gli accertamenti irripetibili del caso, è stata restituita alla famiglia che potrà quindi tributare l’ultimo saluto al suo Antonio.

La dinamica del sinistro nel quale ha perso la vita Landolfa è ancora al vaglio della Polizia stradale.

Sarà necessario, infatti, stabilire le responsabilità e fare luce sulla morte del centauro francavillese, appassionato ed esperto delle due ruote.

Cosa è successo

A Policoro - in viale Europa, in prossimità dello svincolo per la strada Sinnica - sono entrate in collisione la moto del francavillese e l’auto condotta da una donna del posto, rimasta ferita insieme ad altri due passeggeri. I tre occupanti dell’auto sono stati sin da subito dichiarati fuori pericolo, mentre per Landolfa non c’è stato nulla da fare.

Landolfa era molto noto nella Città degli Imperiali, dove per diversi anni ha tenuto in via Regina Elena un negozio di telefonia ed elettrodomestici. Era appassionato di politica e, da attivista della prima ora del Movimento 5 Stelle - si era candidato consigliere comunale alle amministrative della sua città sia nel 2018 a sostegno del candidato sindaco Giuseppe Ricchiuti, sia nel 2023 a sostegno del candidato sindaco Antonello Denuzzo.

I messaggi su Facebook

Leggere oggi cosa scriveva sul suo profilo Facebook lo scorso 13 settembre fa una certa impressione: “Invece di continuare a ripetere a chi guida una moto che è pericolosissimo e che si può morire, pensa tu a guardare 2 volte mentre guidi, mentre ti immetti sulla strada principale. Controlla bene negli specchietti quando cambi corsia per girare. Tieni sempre la destra e rimani dalla tua parte della strada, soprattutto in prossimità delle curve, rispetta le distanze di sicurezza. Usa il posacenere in auto se fumi evitando di lanciare mozziconi accesi dal finestrino e guarda nello specchietto retrovisore prima di lavare i vetri, perché, se dietro di te c’è un motociclista, dovrà chiudere gli occhi per un istante. Tieni gli occhi sulla strada e lontani dal tuo cellulare e non aprire lo sportello dell’auto senza guardare se sopraggiunge una moto. Se hai a cuore qualcuno che guida la moto... fai copia e incolla sulla tua bacheca”.

Consigli che non sono bastati a salvargli la vit