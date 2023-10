Incidente mortale, moto contro auto: ​perde la vita un uomo di 63 anni

Un altro incidente mortale in moto e un'altra persona deceduta originaria di Francavilla Fontana. Nel tardo pomeriggio di ieri (domenica 1 ottobre) ha perso la vita a Policoro in provincia di Matera il 63enne Antonio Landolfa a seguito di un impatto tra un'auto e la sua moto in viale Europa, in prossimità dello svincolo per la strada Sinnica.

Inutili i soccorsi del 118 e il trasporto in ospedale a bordo di una eliambulanza, per il motociclista non c'è stato nulla da fare.

Feriti i passeggeri

Feriti la donna alla guida dell'auto e due passeggeri che viaggiavano con lei. Sul posto anche la polizia stradale, cui spetta ricostruire la dinamica del sinistro.

L'altro ieri era morto un altro motociclista francavillese - il 51enne Nicola Sardiello, da tempo trasferitosi a Martina Franca - lungo un tratto di collegamento fra Taranto e Martina Franca, sulla strada "Orimini" nei pressi dello svincolo per Crispiano.