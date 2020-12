File interminabili alla Asl per il cambio del medico: «Un'odissea senza fine»

File e assembramenti per cambiare il medico di base. Accade da qualche giorno a Francavilla Fontana, in provincia di Brindisi. «Il cambio del medico è un’odissea da qualche tempo», è quanto denunciano alcune delle persone in coda questa mattina davanti l’ex Dispensario dell’Asl di via Barbaro Forleo. Il primo che arriva già alle prime ore del mattino riceve una ventina di biglietti da distribuire agli altri utenti pronti ad accodarsi nel giro di pochissimo tempo. Accettazione di altri ingressi in più nell’ufficio non sono consentiti. L’ufficio in questione, dopo il collocamento in aspettativa di un dipendente, riceve solo tre giorni alla settimana. «Ci sono diversi medici di base che stanno andando in pensione e la gente prima di trovarsi scoperta sta procedendo al cambio medico con evidenti disagi e difficoltà», racconta un professore da tempo in pensione il quale suo malgrado, essendo il 23esimo in coda, insieme ad altri in fila, è dovuto ritornare a mani vuote a casa.

Divampano le proteste degli utenti, in larghissima parte anziani, che si sentono penalizzati e chiedono un intervento sotto il profilo organizzativo, per disciplinare gli accessi e per consentire un’apertura giornaliera dell’ufficio preposto. Maurizio Bruno, consigliere regionale e comunale del Pd che ben conosce il problema avendo lavorato in quell’ufficio, ha rassicurato che, già a partire dalla prossima settimana, lo sportello per il cambio medico, visto che si è completato il periodo di rodaggio dell’impiegata di turno che non ha assolutamente nessuna colpa, sarà aperto ogni giorno dal lunedì al venerdì.

