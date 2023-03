Il centro storico di Fasano finisce nuovamente nell’occhio del ciclone delle polemiche. In questi ultimi anni tantissime sono state le rimostranze dei residenti per i numerosi atti vandalici e schiamazzi per non parlare anche dello spaccio di sostanze stupefacenti. Sono giovanissimi i fruitori del centro antico fasanese che ora pare abbiano ideato un altro modo “originale” per divertirsi: duelli “d’amore” a suon di scazzottate in diretta social.

Come funziona



Si fissa il luogo e l’ora. E decine di ragazzi si ritrovano a fare il tifo per uno o l’altro contendente. È non è una favola metropolitana perché, come detto, c’è chi filma tutto e manda in diretta facendo diventare anche il pubblico parte attiva della sfida.

E l’argomento è diventata anche polemica politica con alcuni consiglieri d’opposizione che hanno sollecitato l’amministrazione Zaccaria a cercare una soluzione. Per ultimo il capogruppo di “Con” in consiglio comunale Leonardo Deleonardis. Ma andiamo per ordine.

Cosa è successo

Qualche sera fa due adolescenti fasanesi si sono dati appuntamento nel centro storico per un vero e proprio duello a suon di pugni. Oggetto della sfida una ragazzina su cui avrebbero posato gli occhi entrambi. L’incontro, fissato via social, era nei pressi della chiesa Matrice, in pieno centro storico. I due sfidanti sono arrivati puntuali all’appuntamento. Al loro arrivo nella piazzetta antistante la chiesa il pubblico, numeroso, era già presente. E così i due ragazzini hanno cominciato a darsele di santa ragione. Ad un certo punto gli amici di uno degli sfidanti, che a quanto pare stava subendo la maggiore forza del suo avversario, sono entrati nella rissa per dare man forte al loro amico in difficoltà.

Tutto questo tra l’incitamento dei tantissimi presenti alcuni dei quali hanno cominciato a riprendere con i propri smartphone lo scontro. Quest’ultimo, però, è stato interrotto dall’arrivo di una pattuglia della Polizia locale. Vedendo arrivare le divise sia i duellanti che il pubblico si sono immediatamente dileguati per evitare di essere identificati. Ma i video sono poi stati postati su una serie di chat Whatsapp e Telegram sono diventati virali in poco tempo e in città non si è parlato d’altro per giorni.

I controlli da parte delle istituzioni



Ma questa ennesima bravata ha fatto sì che carabinieri e polizia locale decidessero di stringere un po’ la morsa nel centro antico di Fasano controllando praticamente tutti i ragazzini e gli adolescenti trovati tra le viuzze. Una sorta di risposta delle istituzioni a quanto organizzato dai giovanissimi.

Le pattuglie hanno passato al setaccio i vicoli del centro antico e hanno controllato chiunque in quel momento si trovasse nel centro antico. Una 14enne è stata trovata in possesso di due grammi di hashish. La sostanza stupefacente è stata sequestrata e per la ragazzina, nonostante la giovanissima età, è scattata la segnalazione al Prefetto. Dopo le formalità di rito la ragazzina è stata affidata ai genitori che nel frattempo erano stati convocati in caserma per essere informati di quello che era avvenuto.

