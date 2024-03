Alessandro Leoci nuovo consigliere delegato per le politiche in favore delle persone giovani e degli adolescenti. Il delegato, nominato con decreto dal presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, collaborerà con l’agenzia regionale per la tecnologia e l'Innovazione (Arti) Puglia e, in particolare, con i dipartimenti regionali allo sviluppo economico, al Welfare, alla promozione della salute e del benessere animale e con il Teatro pubblico pugliese. Al consigliere delegato è affidata la disamina di tutte le problematiche inerenti alla delega e fornirà le successive sue conclusioni agli assessori competenti in materia, utili all'assunzione dei provvedimenti. Il ruolo principale è, dunque, di raccordo e coordinamento delle politiche regionali riguardanti giovani e adolescenti, le politiche per il lavoro, di welfare, istruzione e formazione, culturali, del benessere e della salute, nonché le politiche sportive.

APPROFONDIMENTI REGIONE Acque reflue: la Puglia nel mirino dell'Unione Europea. Sono 24 i siti non conformi REGIONE La Cgil alla Regione: «Istituire un osservatorio sul lavoro povero» REGIONE Xylella, gli indennizzi passano da tre a cinque anni: ok dal Consiglio regionale

«Si tratta di un’ulteriore figura strategica – sottolinea il presidente Emiliano – che ci consentirà, con un approccio di piena condivisione e collaborazione tra assessorati che si occupano di politiche a supporto dei ragazzi e delle ragazze, di attuare strategie mirate e di implementare azioni in favore delle fasce più giovani della nostra regione, sostenendo al meglio i loro percorsi di crescita personale e assicurando loro un pieno benessere psico-fisico. L’avvocato Leoci, consigliere regionale e con idonee competenze acquisite nelle commissioni consiliari, contribuirà a supportare, altresì, l’attuazione del Programma regionale delle politiche giovanili 2022-2025 ‘Puglia ti vorrei – Giovani protagonisti’, e in particolare il lavoro di agenzie come Arti Puglia e il Teatro pubblico pugliese».

Alessandro Leoci, le prime dichiarazioni

«Ringrazio il presidente Emiliano per la fiducia che ha riposto in me – afferma il nuovo delegato alle politiche giovanili della Regione Puglia – dandomi lo strumento per poter lavorare ancora più intensamente per la nostra regione e, in particolare, in favore delle fasce più giovani. Farò di tutto per ringraziarlo concretamente, con progetti e iniziative che ci consentiranno di agevolare il percorso dei nostri giovani accompagnandoli dallo studio al lavoro, favorendo l’interazione diretta fra loro non solo ‘digitalmente’, continuando a fare della nostra Puglia una regione sempre più attrattiva e ricca di opportunità. Uno degli obiettivi – prosegue Leoci - è quello, inoltre, di cercare di riportare da noi i tanti giovani talenti e menti che si sono allontanati dalla loro terra affinché possano trovare nella loro regione le giuste prospettive di realizzazione. Collaborerò con tutti gli assessorati coinvolti per contribuire a raggiungere questi obiettivi».