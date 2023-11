Provare a costruire un argine alla sovraesposizione al web e ai social. Contrastare quella vita digitale tossica che devia in maniera preoccupante il percorso di bambini e adolescenti trasformandoli in adulti pericolosi per la società.

È con queste premesse - nonché sull’onda emotiva provocata dai “fatti di Caivano” - che il Governo ha licenziato un provvedimento d’urgenza, il decreto legge 123 che contiene disposizioni destinate al mondo digitale e, in particolare, alla tutela dei minori. Da ieri, in vigore alcune novità specificatamente per il cosiddetto “Parental control”, ossia un pacchetto di misure per rafforzare il controllo all’accesso dei contenuti disponibili in rete che potrebbero risultare inappropriati o pericolosi per i più giovani. Le nuove norme riguardano anche la verifica dell’età e i filtri al traffico. Previsto inoltre l’obbligo per i fornitori dei servizi di comunicazione elettronica di assicurare la disponibilità delle app nell’ambito dei contratti di fornitura.