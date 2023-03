Fasano, notte di fuoco in un parcheggio condominiale: distrutta un'auto in una donna, due danneggiate

Un’altra notte di fuoco a Fasano. Questa mattina alle 5 circa in via Nazionale dei Trulli, in un parcheggio condominiale, una auto, una Fiat Panda, di proprietà di una donna fasanese, è andata completamente distrutta a causa di un incendio che ha danneggiato anche due auto parcheggiate nei pressi.

Non è escluso il dolo

Sul posto per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza la zona sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di di Ostuni e di Monopoli, oltre ai carabinieri della compagnia di Fasano per i rilievi e gli accertamenti di rito. Sulle cause dell’incendio sono in corso accertamenti. Non è escluso il dolo.