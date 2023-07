Perde il controllo della moto, cade e muore

Un incidente mortale si è verificato, poco dopo le 13 di oggi (domenica 16 luglio), lungo la Statale172, a poche centinaia di metri dalla frazione di Laureto. A perdere la vita il conducente di una moto che, per cause in corso di accertamento, avrebbe perso il controllo del mezzo finendo rovinosamente prima sull’asfalto e andando poi a sbattere su un costone di roccia. Non ci sono altri mezzi coinvolti. Sul posto è intervenuta la Polizia Locale di Fasano e il 118