Travolto da un'auto mentre era in bicicletta: muore un ragazzino di 14 anni

Un incidente stradale si è verificato nel tardo pomeriggio, intorno alle 18.30, tra Carovigno e San Vito dei Normanni, in provincia di Brindisi. Il bilancio è tragico: un ragazzino di 14 anni di Carovigno, Raffaele L., ha perso la vita nello schianto. Stando ai primi rilievi, il giovane si trovava in bicicletta e si stava recando a casa di una zia, quando sarebbe stato travolto da un'auto.

APPROFONDIMENTI BRINDISI Tragico schianto sulla provinciale, travolto da un'auto mentre... GLI INCIDENTI Salento, 12enne investito da un'auto: è grave. Incidente a... GLI INCIDENTI Ciclisti feriti in due investimenti: grave un tredicenne

La dinamica

L'incidente si è verificato sulla provinciale che collega Carovigno a San Vito dei Normanni, alle porte di quest'ultimo comune. Sul posto i carabinieri della compagnia di San Vito, supportati dal personale della polizia municipale di Carovigno. Alla guida dell'auto un uomo di 40 anni di Ostuni: la Renault Megane, che viaggiava nello stesso senso di marcia della bici, ha travolto il ragazzino, che ha sbattuto violentemente sul cofano, andando poi a cadere rovinosamente sull'asfalto. I soccorsi sono stati tempestivi, ma purtroppo per il giovane non c'è stato niente da fare. Non ha mai ripreso conoscenza. Nei confronti del conducente dell'auto sono stati predisposti tutti gli accertamenti utili a verificare l'eventuale assunzione di alcol o droghe.

Leggi anche:

Ciclisti feriti in due investimenti: grave un tredicenne

Paura sui viali, ragazza investita mentre era in bicicletta: è grave