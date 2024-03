Il lungo litorale costiero dell'Area marina protetta di Porto Cesareo sempre più ecosostenibile e fruibile dalla mobilità dolce: mostra, in tutta la sua bellezza, la splendida passerella sopraelevata in legno ecocompatibile con suggestiva vista mare, in costruzione lungo la baia situata nella zona a sud della cittadina turistica dello Jonio, denominata “La Strea”. Una pista ciclabile in riva al mare.

APPROFONDIMENTI BRINDISI Pista Ciclabile su viale Aldo Moro, spariti nel mistero i cordoli SCHEDE Museo virtuale per Schipa, hub turistici e il ciclo hotel. Ecco i progetti da realizzare con i fondi dei patti territoriali. La lista LECCE Lecce, rondò sulla via del mare: traffico e divieti, un rebus

Il progetto

A mostrarla in anteprima con tanto di video realizzato con il drone, è stata l'amministrazione comunale guidata dalla sindaca Silvia Tarantino, che ne ha annunciato l'imminente fine dei lavori, sicuramente prima dell'estate prossima.

«È in fase di ultimazione lungo il nostro splendido litorale la pista ciclopedonale che collegherà il nostro centro cittadino alla penisola de “La Strea», annuncia la stessa prima cittadina di Porto Cesareo con una nota stampa. Il progetto iniziale è stato finanziato dal Ministero dell’ambiente nell’ambito del "Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020".

I fondi intercettati dall'Area Marina Ptotetta

Finanziamento, è bene evidenziarlo, intercettato dall’Area Marina Protetta Porto Cesareo, in collaborazione proprio con l’amministrazione comunale Jonica. Un iter lungo, difficile ed importante che qualificherà un territorio delicato e che merita il massimo rispetto dopo anni ed anni di scempi ed abusi edilizi ed ambientali, che purtroppo - cronache alla mano - continuano a ripetersi ancora oggi. «Acquisiti i permessi dei vari enti ed ultimate le procedure di esproprio bonarie dei terreni interessati dal progetto - spiega la sindaca Tarantino - è stato a suo tempo rilasciato il regolare permesso a costruire da parte dell’ufficio urbanistica del nostro comune con i lavori che sono iniziati lo scorso febbraio». Poi la chiusura entusiastica che descrive la bellezza dell'opera, percorrendo la quale si potrà godere di uno spettacolo unico di fronte al mare turchese e trasparente che caratterizza la riserva nazionale cesarina. «La pista va da via Zagabria, strada sita proprio in zona La Strea, a Porto Cesareo, nei pressi della Lega Navale. Un colpo d’occhio straordinario – conclude la Tarantino - che è di fatto e testimonia un abbraccio tra terra e mare ma anche un servizio per i cittadini e tutti i fruitori».