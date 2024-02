Ventidue nuove velostazioni per un totale di 176 posti bici, 6 smart locker per custodire oggetti di valore e quattro panche “deposito”. Entra nel vivo il progetto del Comune finanziato con un milione e 927mila euro e che porterà all’installazione di una serie di dispositivi e infrastrutture a sostegno della mobilità sostenibile, con l’obiettivo di migliorare l’accessibilità, la mobilità interna e l’offerta di servizi dei singoli quartieri. Tra marzo e aprile inizieranno i lavori di montaggio delle varie attrezzature.

I lavori

Nel dettaglio ci saranno 22 nuove velostazioni in tutti i cinque municipi. Nel primo municipio saranno sistemate a Torre Quetta, Pane e Pomodoro, davanti alla scuola Marconi, al park and ride di corso Vittorio Veneto e in piazza Moro. Nel secondo municipio sorgeranno in largo Sorrentino, due nel park and ride di Largo 2 giugno, al Polipark e in via Pietro Sette. Nel terzo municipio all’ospedale San Paolo, in piazza Europa ad angolo con via Troccoli, sul waterfront di San Girolamo all’altezza dell’area giochi di via Tomasicchio e alla Fiera del Levante davanti all’ingresso Orientale. Al municipio 4 sorgeranno a Santa Rita, in via Vaccarella nel parcheggio del mercato, al parco Leo dell’acqua, al parco di Loseto Nuova. Infine nel municipio 5 sorgeranno alla stazione di Santo Spirito, sul lungomare di Palese in via Dell’Olio, alla scuola Collodi sempre a Palese, alla stazione Macchie e sul lungomare di Santo Spirito ad incrocio con via Udine. Nelle velostazioni sarà possibile parcheggiare 8 biciclette occupando l’area di un solo posto auto. L’interno del box sarà dotato di gancio per il deposito del casco, della pettorina o di eventuali oggetti personali. Una luce a led, che si accenderà all’apertura dello sportello, illuminerà il box per facilitarne l’utilizzo.

Smart locker



Il progetto prevede anche l’installazione di smart locker, nelle aree in prossimità di parchi, spiagge e luoghi di aggregazione dove l’utenza potrà riporre i propri effetti personali in tutta sicurezza e libertà. Si tratta di sistemi composti da un armadietto automatizzato e da un software dedicato all’utilizzatore finale accessibile direttamente con il monitor touch installato. Saranno posizionati in largo Sorrentino, al park and ride di Largo Due giugno, sul waterfont di San Girolamo, alla Fiera, al Di Venere, in via dell’Olio a Palese.

Ci saranno poi le panche deposito che avranno anche funzione di stazione di ricarica per e-bike. Le strutture saranno realizzate in lamiera di acciaio. La seduta sarà in doghe di legno e i posti collocati sotto la seduta saranno 6 box deposito in acciaio, dotati di porte apribili con meccanismo di bloccaggio a codice con all'interno una presa elettrica, una presa usb con doppio connettore ed una luce led. Una usb sarà collocata anche all’esterno con doppio connettore sul lato della panchina. Tali elementi di arredo urbano svolgeranno una duplice funzione: area di sosta e ricovero sicuro degli oggetti personali.



Queste infrastrutture “leggere” saranno posizionate, tenendo conto dell’eventuale presenza di videosorveglianza, al fine di garantire l’utilizzo in sicurezza degli armadietti porta oggetto, nelle aree in prossimità di parchi, spiagge e luoghi dove l’utenza potrà dedicarsi allo sport e/o ad attività ricreative riponendovi i propri effetti personali. Sorgeranno a Torre Quetta, Pane e pomodoro, al Leo dell’Acqua e a Santo Spirito.

Infine sono previste 86 rastrelliere, a 8 posti in acciaio con 4 posti per lato, posizionate in alcuni casi in sostituzione di un posto auto, in altri casi sul marciapiede oppure, laddove non presente, dovrà essere realizzata una rampa di collegamento con il piano stradale.

