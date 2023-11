Minorenne trovato morto in strada accanto alla sua bicicletta: mistero in via Duca d'Aosta

Muore in strada a 16 anni con accanto la sua bicicletta. Mistero sul decesso di un giovanissimo, straniero - padre originario del Camerun e mamma leccese - ma da diversi anni residente a Lecce. Il 16enne, questa mattina poco prima delle 6 è stato notato per terra privo di sensi, su via Duca d'Aosta da un passante che ha immediatamente allertato la centrale operativa del 118.

I sanitari giunti sul posto in pochi minuti, hanno provato più volte a rianimare il giovanissimo, ma il suo cuore aveva già smesso di battere.

Il medico del 118 ne ha quindi dovuto constatare il decesso, informando dei fatti i carabinieri del comando provinciale di Lecce. I militari, dopo aver provveduto al riconoscimento hanno avviato le indagini.

Ascoltati anche gli amici e familiari del 16enne, che secondo quando riferito, ieri sera avrebbe dovuto festeggiare il suo compleanno, poi annullato pare per un improvviso malore. Ipotesi ancora al vaglio dei carabinieri.