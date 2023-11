Sgridato perché parcheggiava la bici nel portone: 18enne picchia un 59enne

Un uomo di 59 anni è stato aggredito ieri in serata, davanti al portone della sua abitazione che si trova nel quartiere Medaglie d'oro a Barletta. La vittima, che questa mattina ha sporto denuncia ai carabinieri, sarebbe stata aggredita da un 18enne che non avrebbe gradito i richiami dell'uomo dovuti al parcheggio all'interno del portone di una bici elettrica.

Il mezzo, lasciato lì - secondo quanto emerso - ostruiva l'accesso alle cassette della posta e al contatore rendendo anche difficoltoso l'ingresso dei condomini nel palazzo.

Il retroscena

Già da qualche tempo, secondo quanto denunciato, il 59enne chiedeva al ragazzo, che non risiede nella palazzina in cui abita una sua parente, di non lasciare la E- bike nel portone tanto da scrivere alcuni biglietti affissi sul muro.

La vittima, accompagnata al Pronto soccorso dell'ospedale Dimiccoli di Barletta, ha riportato due punti di sutura al viso, un occhio gonfio e 10 giorni di prognosi. Indagini sono in corso da parte dei carabinieri che potrebbero avvalersi delle immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza della zona in cui è avvenuta l'aggressione.