Paura sui viali, ragazza investita mentre era in bicicletta: è grave

Incidente nel pomeriggio a Lecce, dopo una ragazza di 19 anni è stata investita da un'auto e si trova in ospedale. La giovane era a bordo della sua bicietta e percorreva Viale Calasso, all'altezza delle Mure Urbiche, quando una Jeep l'ha travolta. Non è ancora chiara la dinamica dell'incidente, che potrebbe essere stato causato da un'inversione. La giovane è stata sbalzata dalal bici fiendo sul barabrezza dell'auto che è andato distrutto. Sul posto immediati i soccorsi. La ragazza è stata trasportata in ospedale in codice rosso.