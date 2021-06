Salento, 12enne investito da un'auto: è grave. Incidente a Collepasso: muore 95enne

Tragedia ieri sera tardi, all'ospedale “Vito Fazzi” di Lecce. E' qui, infatti, che si è spenta C.D.D, 95 anni, in seguito alle ferite riportate nell'incidente d'auto avvenuto poco dopo le 20 a Collepasso, piccolo comune del Salento. L'anziana - originaria di Parabita - si trovava in auto con la figlia, M.C.B, 62 anni, quando - per cause ancora in corso di accertamento da parte dei carabinieri - è avvenuto l'incidente. Anche la donna più giovane si trova ora ricoverata in ospedale, a Lecce, in prognosi riservata.

E sono ore di apprensione anche per il destino di un ragazzino di 12 anni investito ieri sera da un'auto a San Pietro in Lama: il 12enne si trova all'ospedale di Lecce. Anche nel suo caso i medici si sono riservati la prognosi.

Aggiornamenti nelle prossime ore.