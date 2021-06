Ciclisti feriti in due investimenti: grave un tredicenne

Paura in serata a Brindisi, a causa di due incidenti stradali. Il primo ha coinvolto anche un ragazzino di 13 anni ed è avvenuto al quartiere San Paolo. Dopo l’impatto con una Fiat Seicento condotta da una 46enne brindisina, impatto avvenuto in via Torricelli, sul posto sono arrivate le ambulanze del 118: il 13enne e l'uomo che era con lui - entrambi in bicicletta - sono rimasti feriti e sono stati trasportati presso il Pronto soccorso dell’ospedale “Perrino”. La polizia locale si è occupata dei rilievi: le cause che hanno determinato l’incidente sono ancora in corso di accertamento. A preoccupare sono soprattutto le condizioni del ragazzino.

Il secondo incidente

Stessa ora, altro investimento, sulla complanare del quartiere Bozzano, nei pressi dell’impianto semaforico. Per cause in corso di accertamento da parte della polizia locale (che agli ordini del comandante Antonio Orefice è stata impegnata per diverse ore su entrambi i fronti), la bicicletta condotta da un giovane - finito in Codice rosso presso l’ospedale “Perrino”, a causa delle ferite riportate - è stata travolta da una Citroen “Picasso” condotta da un 19enne. A seguito dello scontro, il ciclista è andato a sbattere prima sul cofano dell’auto ed infine contro il parabrezza, fino a sfondarlo. Dopo le prime cure è stato ricoverato in ospedale, con prognosi riservata.