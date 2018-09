Ciclista di 16 anni investito da un'auto: ricoverato in ospedale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un ragazzo di 16 anni, di Villa Castelli in provincia di Brindisi, è rimasto ferito sulla complanare della statale 7 tra Grottaglie e Francavilla Fontana. Il ragazzo stava percorrendo in bicicletta ed in compagnia di un amico il tratto di strada: è stato travolto da una vettura, una Opel Corsa, condotta da un 70enne di Villa Castelli. Una prima dinamica dell’incidente, ancora oggetto di indagini, è stata rilevata dalla Polizia locale di Villa Castelli con il comandante Quirico D’Aversa, intervenuta sul luogo dell’incidente. Sembrerebbe infatti dalle prime indagini, tutt’ora in corso, che il giovane ciclista stesse compiendo una manovra sul tratto di strada pericoloso. Una inversione di marcia improvvisa e che avrebbe portato all’inevitabile impatto con l’autovettura guidata dal 70enne di Villa Castelli che viaggiava in direzione opposta, verso Francavilla Fontana.L'adolesente è stato ricoverato all'ospedale di Taranto.