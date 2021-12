Brindisi, esplosione in un appartamento a San Vito: grave una donna

Una violenta esplosione si è verificata questa mattina a San Vito dei Normanni, in provincia di Brindisi. La deflagrazione è avvenuta in un'abitazione di via Tellini. Vittima una donna di 91 anni, rimasta ferita e portata d'urgenza all'ospedale di Brindisi, dove è ricoverata nel reparto di Rianimazione.

Lo scoppio

Tutto è avvenuto questa mattina, quando la donna stava facendo la doccia. All'improvviso ha avvertito un forte odore di gas. A quel punto avrebbe acceso la luce dando così l'innesco per l'esplosione. Lo scoppio ha divelto una finestra e ha danneggiato parte dell'interno dell'abitazione.

Sul posto è giunta subito un'ambulanza, che ha soccorso la donna e l'ha trasportata in ospedale, e i mezzi dei vigili del fuoco del comando provinciale di Brindisi, che hanno messo in sicurezza la zona. Stando ai primi accertamenti, sembra che il gas sia fuoriuscito dalla bombola di una stufa.