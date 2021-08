Ostuni, spari nella notte di Sant'Oronzo. Nuovo avvertimento in stile mafioso contro l'ex sindaco Tanzarella, già sotto scorta

OSTUNI - Spari nella notte contro lo studio legale dell'ex sindaco di Ostuni Domenico Tanzarella: torna la paura nella Città Bianca. L'avvertimento in stile mafioso e è avvenuto poco prima della mezzanotte, mentre era in corso lo spettacolo dei fuochi di Sant'Oronzo. Si tratta della quarta intimidazione subita dal Consigliere comunale di Ostuni dal novembre del 2019 ad oggi.

L'intimidazione

Questa volta nel mirino della criminalità il portoncino d'ingresso del suo studio, che si trova nei pressi della villa comunale, in via Pietro Micca. Sul posto dopo l'allarme lanciato da alcuni passanti, gli agenti del Commissariato di Ostuni. Indagini in corso da parte della Polizia per ricostruire l'accaduto. Tanzarella, ex presidente della Provincia di Brindisi, da oltre 18 mesi è sotto scorta, per le intimidazioni subite nel 2019 e nel 2020. Scia di violenza e di paura per la quale è ancora in corso l'attività investigativa.

Tra le prime reazioni quella del presidente della Provincia Riccardo Rossi, sindaco di Brindisi: «A nome dell’intera Amministrazione provinciale e di tutto il Consiglio provinciale esprimo la più totale solidarietà e vicinanza nei confronti dell’avvoccato Domenico Tanzarella, già sindaco di Ostuni, già presidente della Provincia e attualmente consigliere comunale ad Ostuni, per il vile ed ennesimo attentato subito la notte scorsa, con alcuni colpi d’arma da fuoco indirizzati verso il portone del suo studio professionale, ad Ostuni. Mi auguro una svolta nelle indagini attivate immediatamente dalle Forze dell’Ordine e che queste portino all’individuazione dei responsabili dell’ennesimo atto criminale contro Tanzarella ma anche contro le istituzioni tutte».