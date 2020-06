A fuoco l'auto dell'ex presidente della Provincia sotto scorta: terzo attentato in sei mesi

OSTUNI - La criminalità torna a farsi viva: e questa volta in pieno giorno. Terzo atto intimidatorio in sei mesi contro l'ex sindaco di Ostuni (ed ex presidente della Provincia di Brindisi) Domenico Tanzarella, già da tempo sotto scorta proprio in seguito alle minacce subite e ai colpi di fucile contro la vettura e la sua abitazione. I malviventi hanno incendiato la sua auto, poco dopo le 12.30. L'episodio si è verificato nei pressi del suo studio professionale a pochi metri dalla villa comunale "Sandro Pertini". Sul posto i vigili del fuoco, gli agenti del Commissario di Ostuni e personale della Squadra Mobile di Brindisi. Ultimo aggiornamento: 14:17 © RIPRODUZIONE RISERVATA