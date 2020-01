Investito tecnico della Provincia: l'automobilista tenta di darsi alla fuga

Ultimo aggiornamento: 18:02

Investito sulla Ostuni-Ceglie Messapica mentre fa servizio di viabilità: è ricoverato in gravi condizioni, in prognosi riservata, al “Perrino” di Brindisi un tecnico della Provincia di Brindisi, F.G., di 61 anni, di Ostuni, dipendente della società partecipata “Santa Teresa”.L’uomo è stato travolto da un automobilista che a bordo di una Fiat Panda, avrebbe proseguito la sua corsa, anche dopo l’urto. E’ stato il collega della persona ferita a fermare un passante ed insieme agli agenti della Polizia Locale di Ostuni, ad inseguire e bloccare l’investitore, un pensionato di Ceglie Messapica di 84 anni, poi fermato in una stazione di servizio due chilometri dopo l’incidente. Sul posto in pochi minuti i sanitari del 118 che hanno trasferito d’urgenza il dipendente della Provincia nell’ospedale del capoluogo adriatico. In contemporanea i vigili urbani della Città Bianca e due pattuglie dei carabinieri della stazione di Ostuni hanno avviato le immediate indagini per ricostruire l’intera dinamica dell’incidente. Un lavoro da parte degli investigatori che ha permesso l’immediata identificazione dell’uomo che ora rischia una denuncia penale per lesioni.