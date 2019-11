Schianto tra auto con fuga di gas, paura all'alba

Un grave incidente intorno alle 5.30 a Squinzano. Una Fiat Punto bianca proveniente da via Sanzio nella manovra di svolta è andata a sbattere con una Opel Agila verde parcheggiata al civico 25 di via Fratelli Vivaldi. Questa a sua volta è stata scaraventata sul muro dell'abitazione, colpendo il tubo del gas che nel forte impatto ha subito un grave danno con conseguente perdita di gas.



Il conducente ha riportato delle ferite ed è stato trasportato in ospedale dai sanitari del 118. Panico in strada per il pericolo di incendio. Sul posto sono prontamente intervenuti i Vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza le abitazioni interessate, due. Quella al piano inferiore abitata da una donna e da una bambina e l'altra al piano superiore abitata dal proprietario dell'auto parcheggiata e dalla moglie.