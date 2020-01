Taglia la strada a un'auto facendola capottare e poi fugge: caccia al pirata della strada

Ultimo aggiornamento: 17:49

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Scontro nel pomeriggio a Martano , dove una Fiat Punto si è cappottata in pieno centro dopo una collisione con una Fiat 600 che era parcheggiata. L'incidente è avvenuto all'incrocio tra via Mameli e la provinciale per Caprarica.A provocare l'incidente, secondo una prima ricostruzione, il passaggio dall'incrocio di un'auto che non si è fermata a dare la precedenza ed è poi fuggita. Alla guida dell'uto capottata c'era una donna, rimasta intrappolata all'interno della vettura e poi trasportata in ospedale per accertamenti.