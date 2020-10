Investe un ciclista e scappa: caccia all'auto pirata con i video delle telecamere

Investe un ciclista e scappa senza prestare soccorso:è accaduto questa mattina sulla ex statale 16 Ostuni-Fasano. Indagini in corso da parte della Polizia Locale della Città Bianca per individuare l’autore del ferimento.

Per l’uomo travolto dall’auto, invece, immediato è stato il trasferimento in ospedale a Ostuni: si tratta di un 64enne del posto che in seguito all'incidente avrebbe riportato fratture ad una vertebra, ed una serie di escoriazioni su più parti del corpo. Le forze dell’ordine hanno acquisito già alcuni elementi finalizzati a ricostruire l’esatta dinamica dell’investimento, tra cui le telecamere di alcuni immobili privati, che si trovano lungo la Ostuni-Fasano. Sarebbero stati già individuati modello e marca dell’autovettura. Non si escludono a breve ulteriori sviluppi.

Ultimo aggiornamento: 16:03

