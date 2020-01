Perde il controllo della moto, esce fuori strada e si schianta su un ulivo: grave un 47enne

Ultimo aggiornamento: 15:03

OSTUNI - E’ ricoverato in gravi condizioni al “Perrino” di Brindisi un 47enne motociclista di Ceglie Messapica, uscito fuori strada questa mattina lungo la provinciale che collega Ostuni a Torre Pozzelle.Per cause in corso di accertamento l’uomo avrebbe perso il controllo del mezzo dopo una serie di curve, con la moto finita all’interno di un uliveto. L’incidente è avvenuto a poche centinaia di metri dallo svicolo che conduce alla strada statale 379.Sul posto per i rilievi gli agenti della Polizia locale di Ostuni e gli operatori del 118 che hanno disposto l’immediato trasferimento del centauro nell’ospedale del capoluogo.