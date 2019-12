Schianto sulla provinciale: motociclista muore dopo due mesi di agonia

OSTUNI - Due mesi di agonia. E alla fine il drammatico annuncio dei medici. Non ce l'ha fatta il 68enne motociclista ostunese Giuseppe Pastore, vittima il 7 ottobre scorso di un gravissimo incidente stradale lungo la provinciale Ostuni-Cisternino. Mentre era in sella alla sua “Yamaha 750”, Pastore perse il controllo della motocicletta, andando a schiantarsi contro un muro. Le sue condizioni apparvero critiche già ai primi soccorrotori. Fu trasferito in codice rosso all'ospedale “Perrino”. A distanza di poco più di due mesi, il suo cuore ha cessato di battere per sempre. L’incidente avvenuto in contrada Vallegna, a circa tre chilometri dal centro urbano di Ostuni. Il centauro era in un gruppo di motociclisti che approfittando della giornata assolata avav approfittato per una passeggiata tra il verde della Valle d’Itria. All’imprivvso la sua moto sbandò, finendo la corsa su un muretto. Appassionato di moto, Pastore era componente del gruppo “Scuderia Ferrari Club Ostuni”. I funerali del 68enne si svolgeranno questa mattina alle 10 nella chiesa di S. Luigi Gonzaga.







Ultimo aggiornamento: 20:03 © RIPRODUZIONE RISERVATA